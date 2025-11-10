Fueron a "grafitear" la Escalera Imperial y los atraparon

Los dos jóvenes que fueron detenidos.

Dos hombres de 21 y 26 años que el domingo a la noche realizaban pintadas en el murallón lindero a la Escalera Imperial fueron aprehendidos tras un llamado al 911.

Los elementos secuestrados por la policía.

Personal perteneciente a la Subcomisaria Casino llegó a la zona del Torreón donde redujo a los dos sujetos y secuestró los ocho aerosoles que tenían en su poder.

Ambos fueron trasladados a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de daño que se tramitaron en la fiscalía de Flagrancia.

El grafiti que se vio en la Escalera Imperial.

Las autoridades judiciales en turno ordenaron la identificación de ambos y su posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.