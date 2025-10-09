“Vivió como quiso”: sentido homenaje al Cholo Ciano en el Concejo Deliberante

El recinto del Concejo Deliberante ahora tendrá una foto de Ciano durante una de sus coberturas periodísticas.

El Concejo Deliberante le brindó un sentido homenaje al periodista Vicente “Cholo” Ciano, en donde se descubrió una foto durante una cobertura que él mismo realizó en el recinto de sesiones y que lo ilustra con su inseparable grabador.

En el evento estuvieron presentes familiares del periodista, entre ellos su esposa, Isabel, su hijo, el concejal Ariel Ciano, junto al resto de la familia, incluyendo a sus nietos, Mateo y Nacho, el intendente Guillermo Montenegro, la presidenta del HCD Marina Sánchez Herrero, el obispo de la Diócesis local, Ernesto Giobando, concejales de los distintos bloques, referentes del Centro de Ex Soldados Combatientes, el empresario Florencio Aldrey, colegas periodistas, amigos, allegados y de sectores de los medios de comunicación, del empresariado, Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, del Cuerpo Consular, de las Universidades y sector gremial, entre otros.

En primer término, Sánchez Herrero dio la bienvenida y contó que cuando se radicó en Mar del Plata le sorprendió que “su nombre estaba muy presente en todos lados, alguien de quien te hablaban y siempre bien. Acá lo veía siempre, porque para mí éste fue su lugar natural, le pertenecía. Era cálido, de detenerse a charlar. Dejé de ver al periodista y pasé a ver a la persona. Era una sonrisa, un abrazo. Sabía cómo calmarte, cómo distender y cómo transmitir esa calma”.

Su hijo y concejal Ariel Ciano, la titular del Concejo, Marina Sánchez Herrero y el intendente Montenegro, entre los presentes.

Por su lado, el intendente Montenegro agregó que Ciano “nunca tenía la pretensión de hacerse notar. El grabador era una extensión de su cuerpo. Era la palabra justa, un legado maravilloso para el periodismo. Su trayectoria fue tremenda. El mejor homenaje que podemos ofrecerle es la alegría de la charla. Fue mucho más que un periodista”.

También el subdirector del diario La Capital, Marcelo Pasetti, tuvo palabras de elogio a la figura de “El Cholo”, al mencionar: “Su figura atraviesa a toda la sociedad. Estoy convencido de que se fue el mejor de nosotros. Todos los que estamos acá, estoy seguro, tenemos alguna anécdota con él. Era un tipo que escuchaba y que te hacía sentir bien siempre. Esa era su característica, lo traía de nacimiento. Respetuoso en el trabajo, nunca fue egoísta”.

“Él fue feliz, vivió como quiso”

Finalmente, embargado por la emoción y con lágrimas en los ojos, su hijo, el concejal Ariel Ciano tomó la palabra en nombre de toda su familia: “Él fue feliz, vivió como quiso. Amó su oficio. Fue amigo de mis amigos y me permitió ser amigo de los suyos. Además de mi viejo, fue mi mejor amigo. Y si pudo hacer mucho en su vida, en gran parte se lo debe a mi vieja. Ese oficio tiene ausencias en momentos importantes, pero ella demostró entender por dónde va el amor y la admiración. Nunca escuché un reproche. Y eso ayudó a que lo quiera tanto”.

“Quiero agradecerle mucho a sus compañeros de laburo, porque es muy difícil tener el respeto de los colegas, sobre todo en donde hay mucho ego. El tenía un don o varios: la sinceridad para sentarse a hablar con cualquiera. Decía que había tiempo de sobra, pero que había que saber encontrarlo. No tenía apuro. Te miraba a los ojos, te escuchaba y tenía una palabra de aliento. Si tenía que criticarte, lo hacía con mucho amor”, rememoró.

Por último, también expresó que “hay que recordar para olvidar, porque ahí se empieza a ir el dolor por el duelo. Y hoy, como familia, estamos en ese proceso. El periodista no se jubila, decía; sólo se jubila cuando se muere. Estará ahora disfrutando con sus amigos, desde algún lugar”.

Familiares del Cholo participaron del emotivo acto en el Concejo Deliberante.

Día del Periodista Marplatense

Vale destacar que en la misma jornada, mediante Ordenanza Nº 26.776 0se instituyó en el ámbito del Partido de General Pueyrredon el 28 de diciembre de cada año como el “Día del Periodista Marplatense”, en homenaje al periodista Vicente Luis “Cholo” Ciano.

El Departamento Ejecutivo, en conjunto con el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, determinará la realización de actividades a desarrollar en el marco de la conmemoración del mencionado día.