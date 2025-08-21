Crean el Día del Periodista Marplatense en homenaje al Cholo Ciano: "Debo agradecer por la vida que tuvo"

El reconocido periodista falleció el 11 de julio y en poco más de un mes el Concejo Deliberante resolvió homenajearlo.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza que establece el 28 de diciembre como el “Día del Periodista Marplatense”, en homenaje a Vicente Luis “Cholo” Ciano, figura emblemática de la comunicación local. La iniciativa fue impulsada por el Círculo de Periodistas Deportivos y recibió el respaldo unánime de los concejales en la sesión de este jueves.

La elección de la fecha coincide con el aniversario del nacimiento de Ciano, quien llegó a Mar del Plata desde Tandil a los cinco años y desarrolló una extensa trayectoria en radio y televisión, primero en el periodismo deportivo y luego como referente cultural y social de la ciudad. Su estilo, su voz y su compromiso con la verdad lo convirtieron en un personaje querido y respetado por colegas y oyentes.

El Concejo Deliberante sancionó la ordenanza por unanimidad.

Fundador y socio honorario del Círculo de Periodistas Deportivos, “Cholo” Ciano recibió distinciones como el Premio Lobo de Mar al Deporte y la Cultura, el Mérito Ciudadano y la declaración de Ciudadano Ejemplar. Incluso, una de las cabinas del Estadio José María Minella lleva su nombre.

La ordenanza prevé que cada año el municipio, junto con el Círculo de Periodistas Deportivos, organice actividades para conmemorar la fecha y mantener vivo el legado de quien fue, para muchos, “el Cholo de Mar del Plata”.

“El propósito de esta iniciativa es reconocer a un verdadero emblema de la comunicación vernácula, cuya labor profesional, calidad humana y compromiso con la vedad han hecho de sí una personalidad entrañable y representativa de estas tierras”, sostuvo el Círculo, tras la muerte de Ciano ocurrida el pasado 11 de julio.

Su hijo y concejal Ariel Ciano brindó un emotivo discurso.

“Debo agradecer por la vida que tuvo”

El destino quiso que entre los 24 concejales se encuentre uno de los hijos del Cholo, Ariel Ciano, del Frente Renovador. “Él tuvo un amor y una pasión por su oficio que le vi a pocas personas. Si puedo hacer algo es agradecerle el tiempo compartido, fui un privilegiado en compartir con él 54 años”, planteó el edil, visiblemente emocionado.

El tratamiento del expediente tuvo una particularidad, ya que se destila que un concejal se abstenga cuando tiene una vinculación personal con el tema en debate. Precisamente, Ciano solicitó permiso para abstenerse, lo que en un hecho inédito fue rechazado por sus pares. “Gracias por permitirme votar a favor”, les devolvió.

“Cholo fue mi mejor amigo, lo extraño pero también debo agradecer la vida que tuvo. Fue feliz, fue amigo de sus amigos, un hombre reconocido y, lo más importante, el orgullo que les deja a sus nietos para caminar por la Mar del Plata a la que le dio tanto amor”, concluyó.