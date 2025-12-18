La desgarradora reacción de una mujer al ser asaltada por los motochorros del barrio Zacagnini

La desgarradora reacción de una mujer al ser asaltada: una víctima de los motochorros del barrio Zacagnini

Después de que denunciaran los múltiples robos de motochorros en el barrio Zacagnini, en el norte de Mar del Plata, dieron a conocer un nuevo video del momento en que una mujer es asaltada y su reacción describe el sentimiento de los vecinos, que además este jueves se reunieron en la Comisaría Séptima para exigir un refuerzo policial.

Según el video al que accedió 0223, dos sujetos en moto le arrebataron el bolso a la mujer y en segundos se dieron a la fuga, mientras la víctima se quedó en el lugar, realizando claros gestos de indignación, bronca y tristeza por los elementos que acababa de perder.

Además, de acuerdo a las imágenes, la mujer no atinó a hacer otra cosa más que agarrarse la cabeza, insultar, agacharse y caminar hacia adelante para volver nuevamente sobre sus pasos. Shock, enojo y desesperación.

Pero lamentablemente, esa es la representación de todo un barrio, que el miércoles a través de este medio denunció cinco robos diferentes perpetrados por los mismos autores únicamente en 30 días y hoy se unieron para reclamar ante las autoridades policiales.

El último hecho ocurrió ayer mismo alrededor de las 16 en Vuelta de Obligado y Manuela Pedraza, y el rodado sería una cilindrada 110 de color azul. Sin embargo, advierten que los delincuentes viven en el barrio Las Dalias y cambian de vehículo constantemente.