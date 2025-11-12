Tres robos a vecinos en una semana: cayó “Josecito” en Los Acantilados

Un hombre acusado de tres robos a viviendas del barrio Los Acantilados en apenas 48 horas fue aprehendido este miércoles tras un allanamiento en la misma zona y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

En la causa en trámite ante la fiscal Romina Díaz se investigaron tres hechos cometidos entre el 19 y el 25 de octubre. El primero fue denunciado por un hombre de 57 años que aportó imágenes de cámaras de seguridad que registraron la entrada por el ventiluz de un hombre que sustrajo un televisor de 43 pulgadas y una notebook.

Otro de los hechos se registró en una casa ubicada en calle 501 entre 12 y 14 cuando el sujeto –identificado como “Josecito” por los vecinos- saltó el cerco perimetral, ingresó al patio, no forzó ninguna apertura y robó una luz solar, una garrafa de 10 kilos y un pulverizador.

El 25 de octubre un hombre de 44 años denunció que un sujeto se metió a su casa en calle 14 al 3300 con intenciones de robo, pero que al notar su presencia en la casa se dio a la fuga. Al igual que en los casos anteriores, su accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad y se lo pudo identificar.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de la Subcomisaria Acantilados con el GAD allanó una vivienda en calle 507 y 14 donde aprehendieron al imputado que, según informaron autoridades policiales, se encuentra cumpliendo pautas de conducta bajo el contralor del Patronato de Liberados en una causa por Robo agravado por escalamiento.

Una vez cumplimentadas las actuaciones de rigor fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán y este jueves podría declarar en Tribunales.