El plantel de un grande del fútbol argentino emitió un durísimo comunicado contra sus dirigentes y luego lo borró

San Lorenzo lleva varios meses en una crisis institucional y económica que no se condice con el buen presente deportivo, teniendo en cuenta que el equipo está prácticamente clasificado a la Copa Sudamericana 2026 y hasta podría terminar en el cuarto lugar de la tabla general, que en caso de darse algunos resultados lo llevaría al repechaje de la Libertadores.

En este contexto, el plantel emitió un crudo comunicado por los graves atrasos salariales: “Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”.

“A ello se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron”, detallaron.

En los siguientes párrafos enfatizaron en lo “insostenible” de la situación vivida y pidieron una solución “inmediata”.

Sin embargo, unas horas después de publicado este duro reclamo y ya con los efectos del mismo a la vista, los futbolistas pusieron marcha atrás y borraron el comunicado de las historias de Instagram.

