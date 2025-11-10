Video: A un jugador de River se le salió la cadena y le pegó a un allegado de Boca

La imagen de River se deteriora partido a partido y Gallardo no le encuentra la vuelta.

El clima tenso tras la derrota de River en el Superclásico en La Bombonera se extendió más allá del campo de juego. Horas después del partido, un video que no se mostró en la transmisión oficial se hizo viral, mostrando al futbolista Maximiliano Salas como protagonista de una violenta acción.

Las imágenes, grabadas por un hincha y difundidas en redes sociales, captan a Salas agrediendo a una persona. Según se observa, el jugador de River le propina una trompada por la espalda a un joven que pasaba cerca filmando los festejos de los hinchas de Boca. Sin siquiera darse vuelta, el joven sale corriendo para alejarse de la situación.

Hasta el momento, se desconoce la identidad o el rol de la víctima (podría ser un colaborador del club local, un asistente o un trabajador de prensa). Lo cierto es que la agresión, ocurrida en un contexto de alta tensión post-Superclásico, podría generar consecuencias disciplinarias para el jugador de River.

