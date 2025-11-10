La AFA falló en contra de Aldosivi: la calculadora para la última fecha

El "tiburón" quiere terminar el último partido así, con su gente, festejando la salvación.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino desestimó el pedido presentado por Aldosivi para que se le retiren puntos a Godoy Cruz de Mendoza. Por eso, para no depender de nadie, el "tiburón" tiene que ganarle a San Martín de San Juan para asegurar su permanencia.

El reclamo del “Tiburón” se había originado a fines de octubre, cuando el club presentó formalmente una solicitud para que se revise la sanción que había sido revertida al conjunto mendocino. El pedido estaba vinculado a los incidentes ocurridos en dos encuentros de Godoy Cruz —ante San Lorenzo en 2024 y Talleres en 2025— que derivaron en una quita total de seis puntos. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones le devolvió esas unidades al “Tomba”.

De esta manera, se llega a la última fecha del Clausura con tres equipos que dirimirán los dos lugares en el descenso. Aldosivi tiene ventaja de dos puntos sobre ambos y a uno (San Martín de San Juan) lo enfrenta. Por eso, si gana, se queda en Primera. Si empata tiene que esperar lo que suceda en Mendoza con Godoy Cruz y Riestra, mientras que una derrota lo condenaría.

Cómo llegan

-Aldosivi...30 puntos

-San Martín..28 puntos

-Godoy Cruz...28 puntos

Todas las combinaciones

-Si Aldosivi gana. San Martín desciende por promedios y Godoy Cruz por tabla anual.

-Si empatan Aldosivi y San Martín, y gana Godoy Cruz. Los sanjuaninos descienden por promiedo y marplatenses y mendocinos deberán jugar un partido desempate.

-Si empatan en el Minella y Godoy Cruz no gana, el "tiburón" se salva.

-Si gana San Martín, Aldosivi descenderá por promedios. Si Godoy Cruz gana, habrá desempate con clásico de Cuyo.

-Si gana San Martín y Godoy Cruz no gana, marplatenses y mendocinos jugarán la próxima temporada en la Primera Nacional.

