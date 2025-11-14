A cumplir un sueño y buscar el título: la Sub 13 de Kimberley juega en el Predio de AFA

Los Sub 13 de Kimberley vivirán una gran experiencia, pero no se conforman con eso. Quieren coronar y volver con el título. (Foto: Prensa Kimberley)

La delegación Sub 13 de Kimberley partió este viernes hacia Capital Federal donde el sábado desde las 9 disputará la final del Torneo Juvenil del Interior organizado por el Consejo Federal y la Asociación del Fútbol Argentino. Enfrente estará Unión de Santa Fe y el encuentro se jugará en el Predio “Andrés Lionel Messi”.

Con los bolsos llenos de ilusión, la Categoría Sub13 (2012 y 2013) de Kimberley emprendió su último viaje de la temporada para empezar a cerrar el 2025 en lo más alto. Tras un largo camino que lo topó con equipos de todo el país, entre ellos Olimpo y Villa Mitre de Bahía Blanca, Ciudad de Bolívar, Santamarina de Tandil, CAI de Comodoro Rivadavia, Mac Allister de Santa Rosa y el propio Alvarado.

Así, y tras vencer con autoridad a la Comisión de Actividades Infantiles en Cipolletti (3 a 0), el equipo “Verdiblanco” alcanzó el objetivo que se habían planteado al principio de este certamen que era llegar al partido final. Por eso, estas dos semanas se vivieron con mucha emoción en cada uno de los entrenamientos, con un gran ambiente interno y bastante fútbol para llegar de la mejor manera.

De esta forma, la delegación que partió hacia Buenos Aires está compuesta por los jugadores: Felipe Fernández, Benicio Gorostegui, Tomás Pirosanto, Román Miño, Manuel Quirino, Imanol Pomares, Amadeo Orellana, Máximo Panasia, Ramón Cazeaux, Joaquín Saravia, Gael Rolón, Braian Techeira, Ciro Fernández, Tiziano Sosa, Gonzalo Orellana, Laureano Vidal, Agustín López, Mateo Sotelo. Además, completan al plantel Valentín Suarez, Lorenzo González, Alexis Martínez y Lautaro Sánchez.

A ellos se suman como cuerpo técnico: Martín Palmero, Juan Manuel Vuoso, Thiago DIpierro y Marcos Buenaventura.

El encuentro, que comenzará a las 9 en el Predio de Ezeiza, podrá ser seguido en vivo en el siguiente link: https://www.youtube.com/live/-yrm1mxbyEQ

