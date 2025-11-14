Un reconocido cantante de cumbia murió tras la picadura de una avispa

Personal de salud confirmó que era alérgico al veneno de avispa.

Osvaldo César Zaldivas, reconocido músico entrerriano y fundador del grupo Cumbia Eterna, falleció en Concordia luego de sufrir la picadura de una avispa dentro de su lavadero de autos ubicado en ruta 4 y Paula Albarracín de Sarmiento.

El hecho ocurrió cuando Zaldivas regresó a su vehículo después de hacer una compra. Al abrir la puerta, encontró al insecto en el interior e intentó matarlo; en ese momento recibió la picadura que desencadenó una reacción alérgica severa, según informaron los medios locales.

Consciente del rápido avance del cuadro, el músico se trasladó por sus propios medios al Hospital Carrillo, donde recibió la primera atención. Por la gravedad del caso, fue derivado al Hospital Masvernat, donde los médicos confirmaron que era alérgico al veneno de avispa y aplicaron el tratamiento correspondiente.

Pese al esfuerzo del personal de salud, Zaldivas ingresó con dificultades respiratorias crecientes y un cuadro de cierre torácico. Sufrió un paro cardiorrespiratorio y, aunque se realizaron maniobras de RCP en tres oportunidades, no lograron reanimarlo.

La fiscal Julia Rivoira intervino en el caso y trabaja en la recopilación de testimonios para avanzar en la investigación del hecho, ocurrido este jueves.

La noticia generó profundo impacto en el ambiente musical de Concordia y la región. Cumbia Eterna había recorrido escenarios de Argentina y Uruguay, y colegas y seguidores expresaron su dolor en redes sociales.

El velatorio se realizó este viernes por la mañana en la sala Los Olivos, donde familiares, amigos y admiradores dieron el último adiós.

Uno de sus amigos lo despidió con un mensaje que se volvió viral:

“Amigo, se te va a extrañar, pa. Dios te tenga en la gloria. El cielo estará de fiesta con tu música. Fuerzas a tu familia y a Cumbia Eterna. Bien lo dice el nombre de la banda: tu cumbia será eterna, hermano”.