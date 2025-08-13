SUPLEMENTOS
Escándalo en Boca: el club denunció un "intento de golpe institucional" y conformó una subcomisión para investigar

Luego del escándalo que se armó por las acusaciones que recibieron la presidenta y allegados del club por parte de padres, el club informó a las familias que lo componen los pasos a seguir y, lo más importante, hoy regresan a las prácticas. 

Lo único que quieren: jugar. Los chicos de Boca vuelven a las prácticas. (Foto: @fotografiasofiamegnini/Instagram)

Fueron días muy difíciles para Boca. Y lo siguen siendo. Los chicos de las categorías formativas no jugaron sus partidos del Torneo Infanto-Juvenil y también se suspendieron los encuentros del fútbol femenino, a la espera de una regularización con las denuncias cruzadas entre los dirigentes y los padres del club. Por eso, tras las fuertes acusaciones de las familias a la presidenta Patricia Podestá, el "xeneize" envió un mensaje informando la creación de una subcomisión que encabezará el expresidente Guillermo Messina y realizarán una investigación del balance del torneo infantil que se desarrolló en vacaciones de invierno y el bono solidario.

La dirigencia se tomó un tiempo. No salieron a hablar en caliente, trataron de acomodar las cosas puertas adentro y emitieron el comunicado una vez que determinaron cómo continuar. En un mensaje enviado a todas las "familias de Boca de Mar del Plata", anunciaron que "conforme a los acontecimientos recientes, de público conocimiento, y ante un intento de golpe institucional, esta Comisión Directiva ha resuelto conformar una Subcomisión con el objetivo de establecer, clarificar y transparentar todo lo relativo al balance del torneo y al bono solidario actualmente en cuestionamiento".

En busca de ganar confianza, comunicaron que en dicha subcomisión estarán "el Sr. Guillermo Messina, en su carácter de socio y expresidente, como así también Matías Méndez socio  e hijo de "Cacho" Méndez expresidente del club, quienes serán los interlocutores entre el cuerpo técnico y las familias de la institución a los fines de comunicar el informe final de la gestión de la Subcomisión".

Por otra parte, informaron con mucha alegría que este miércoles "retomamos los entrenamientos en los días y horarios habituales". También destacaron y llevaron tranquilidad de que están realizando "todo lo que está a nuestro alcance para que nuestros jugadores regresen a las canchas de forma segura, a compartir con sus amigos la pasión por el fútbol que tanto disfrutan". Por último, avisaron que se convocarán reuniones de padres que serán informadas oportunamente. 
 

