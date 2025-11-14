Explosión y fuego en Ezeiza: "No podemos confirmar ni descartar que haya caído un avión"

Un impactante incendio se registró esta noche en el polo industrial de Carlos Spegazzini, a pocos metros de la estratégica autopista Ezeiza-Cañuelas. El siniestro, que comenzó con una fuerte explosión, desencadenó un operativo masivo que involucra a 15 dotaciones de bomberos, agentes de la Policía Bonaerense y unidades de ambulancia.

“Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos. No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión. Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio. Estamos evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”, dijo Gastón Granados, el intendente de Ezeiza a C5N.

Granados dijo que no pueden controlar las llamas y relató que cuando ocurrió la explosión se explotaron los vidrios no solo de su casa, sino de todo el barrio.

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”, añadió el jefe comunal.

“En cuanto a las fábricas alcanzadas, entre ellas una es química, se han incendiado los depósitos donde hay cuestiones vinculadas al agro y a lo que tiene que ver con todo lo que se usa en los campos para la fertilización. También hay una de envases plásticos, Plásticos Lagos, que está en una situación parecida”, explicó Granados.