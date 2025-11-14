Todo concluye al fin: alerta amarillo por viento y tormenta para este sábado en Mar del Plata

Después de un viernes veraniego, aunque con la presencia de fuertes ráfagas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. El organismo emitió un alerta amarillo por viento y tormenta para la noche del sábado.

Por la madrugada se espera un cielo algo nublado y una temperatura de alrededor de 17 grados. El viento soplará desde el noroeste a entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Durante la mañana el cielo se presentará del mismo modo con un leve aumento de temperatura que llegaría a los 21 grados. El viento mantendrá velocidad y su dirección, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Hacia la tarde llegarán los primeros chaparrones con una temperatura máxima que llegará a los 29 grados. Por su parte, el viento llegará desde el noroeste entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Para la noche llegarán las tormentas fuertes, que se mantendrán hasta la madrugada del domingo, con una temperatura de alrededor de 20 grados. Por su parte, el viento soplará desde el norte entre 7 y 13 kilómetros por hora.

Desde el SMN anunciaron que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. "Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h", indicaron.

Además, señalaron: "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. El área será afectada por fuertes vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h".