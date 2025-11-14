Explosión e incendio en Ezeiza: arde una importante fábrica agroquímica y hay decenas de personas heridas

Una impactante explosión puso en estado de alerta a los vecinos de Ezeiza y Cañuelas este viernes por la noche. El siniestro se produjo en una de las fábricas del Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas.

Varias dotaciones de bomberos trabajan intensamente en el lugar para combatir un incendio de gran magnitud. Por el momento, se desconoce si había personas en la fábrica al momento de la explosión.

“Recibimos 15 heridos”, dijo Carlos Santoro, director de la Clínica Monte Grand, quien agregó que “no presentan peligro de vida”.

La magnitud del incendio fue tal que el propio intendente de Ezeiza, Gastón Granados, calificó el fuego como "tremendo" y admitió que "no lo podemos controlar".

Múltiples dotaciones de bomberos continúan trabajando en el lugar para intentar sofocar las llamas, que generaron una columna de humo visible desde varios kilómetros.

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”, dijo Gastón Granados, el intendente de Ezeiza.

Al producirse el estallido, 15 dotaciones de bomberos, según detalló Granados, acudieron al sitio y desplegaron tareas para intentar controlar las llamas originadas tras el siniestro.

En las redes sociales, distintos usuarios compartieron videos que se viralizaron rápidamente, en los que se puede ver una columna de humo de varios metros.