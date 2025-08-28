El enigmático último mensaje enviado desde el celular de la mujer encontrada muerta en Ezeiza

El barrio Santa Marta, en Tristán Suárez, vive horas de conmoción tras el hallazgo del cuerpo de Claudia Scrazzolo, de 38 años, que fue encontrado semienterrado en el patio de su propia casa. El macabro descubrimiento lo hizo su hija de 15 años, quien al regresar de visitar a su novio se topó con una escena estremecedora: manchas de sangre en la habitación y, al dirigirse al fondo, el cuerpo de su madre envuelto en una sábana.

De acuerdo al primer informe policial, la víctima presentaba múltiples puñaladas. Los peritos también detectaron tierra removida en el jardín, rastros de sangre en distintos ambientes de la vivienda y un escenario que, en principio, aleja la posibilidad de un intento de robo. El cadáver fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia, mientras los investigadores intentan reconstruir sus últimas horas de vida.

La investigación está en manos de la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza y ya surgieron elementos que generan interrogantes. La adolescente y su novio, Fernando Ruiz Díaz, de 24 años, prestaron declaración, aunque los investigadores calificaron sus dichos como “contradictorios y poco claros”.

Otro dato importante surgió a partir del relevamiento de cámaras de seguridad. En las imágenes se observa que a las 3:50 de la madrugada un Peugeot 208 negro llegó al lugar, del cual descendieron el novio de la menor y su padre, Fabio Ruiz Díaz. Tres minutos después, ambos salieron junto a la joven rumbo a Monte Grande. Más tarde, a las 4:05, un Fiat Cronos oscuro se detuvo frente a la vivienda y de allí salió un hombre aún no identificado.

La situación se volvió más confusa con el hallazgo de los teléfonos de la víctima, de su hija y de Ruiz Díaz. Al analizarlos, la policía detectó que a las 8 de la mañana del miércoles, cuando Scrazzolo ya estaba muerta, desde su celular se envió un mensaje a su lugar de trabajo en el que explicaba que no asistiría por “motivos personales”. Los investigadores sospechan que el texto podría haber sido escrito por su hija para aparentar que la mujer seguía con vida.

Con los resultados de la autopsia en espera y los peritajes de los dispositivos en curso, la Justicia avanza sobre la hipótesis de un femicidio. La reconstrucción de los movimientos de esa madrugada, junto con los testimonios y las grabaciones de las cámaras de seguridad, serán determinantes para esclarecer un caso que conmociona a toda la comunidad de Ezeiza.