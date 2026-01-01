Año Nuevo en Mar del Plata: dos heridos de arma blanca en una madrugada violenta

La madrugada de Año Nuevo en Mar del Plata registró algunos hechos de violencia y varios siniestros viales en las calles de Mar del Plata. Dos hombres resultaron heridos de arma blanca y fueron hospitalizados.

El primero de los hechos sucedió alrededor de la 1:30 cuando un hombre de 45 años recibió, en circunstancias que son materia de investigación, dos heridas de arma blanca en la espalda y en el brazo.

La víctima fue trasladada en un vehículo particular desde Irala al 10900, en el barrio Belgrano, hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde recibió las primeras curaciones y quedó internado.

El segundo episodio de violencia que tiñó con sangre la madrugada de Año Nuevo se registró a la altura del kilómetro 20 de la ruta 226 cerca de las 3 de la mañana, cuando un hombre de 38 años fue apuñalado por la espalda. Fue trasladado desde el Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) de Gloria de la Peregrina en una ambulancia al Higa.

Además, los profesionales de la guardia del Higa recibieron a cerca de media docena de motociclistas accidentados y tres personas que sufrieron accidentes domésticos.

En este Año Nuevo no se registraron personas heridas por el uso de pirotecnia tanto en el Higa como en el Materno Infantil.