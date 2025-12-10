Tres personas con discapacidad resultaron heridas al caer un elevador hidráulico en Ezeiza

Un accidente en el Aeropuerto de Ezeiza dejó al menos cinco heridos tras la caída de un elevador hidráulico. El dispositivo se desplomó mientras transportaban a personas con movilidad reducida, que habían bajado minutos antes de un vuelo que llegaba a la provincia de Buenos Aires desde Ushuaia.

Las personas con discapacidad que resultaron heridas fueron atendidas inmediatamente en el Aeropuerto y luego trasladadas a un Hospital para ser evaluados por un médico. Aerolíneas Argentinas dejó trascender que el desplome se dio por un desperfecto en el vehículo elevador de la compañía Intercargo.

Tres pasajeras del vuelo proveniente de Ushuaia sufrieron traumatismos leves. También fueron afectados por golpes un miembro del personal de seguridad y un trabajador de Intercargo. "Todos fueron atendidos en el aeropuerto por personal médico y trasladados al hospital de Ezeiza para control de rutina", agregaron desde Aerolíneas.

Según Noticias Argentinas uno de los trabajadores lastimados sufrió fracturas expuestas. "Aerolíneas hará la presentación y el reclamo correspondiente al prestador del servicio de traslados especiales, que es el mismo que lo realiza en todas las compañías", expresaron desde la empresa de bandera de la Nación sobre los pasos a seguir.

En la emergencia intervinieron efectivos de la división Cuartel Aeropuerto Internacional Ezeiza, de la la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Bomberos de la Policía Federal.