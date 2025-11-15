Aldosivi sólo piensa en ganar: se juega la permanencia ante San Martín de San Juan

Aldosivi entrenó en un Minella vacío. El sábado será una caldera para hacer valer la localía. (Foto: Prensa Aldosivi)

Llegó el día en el que no hay mañana. La temporada fue muy larga, los dos torneos arrancaron siendo esquivos para Aldosivi y, con cambio de técnico y el correr de las fechas, mostró personalidad en las rectas finales para sumar puntos y, en la segunda mitad del año, ganar 4 de 5 en el momento más caliente para llegar a la última jornada con chances de salvación y, lo más importante, sin depender de nadie. A las 17, el "tiburón" recibe a San Martín de San Juan sabiendo que si gana, el objetivo estará cumplido.

La cancha será una caldera. Aldosivi ideó una buena manera de hacer que el Minella esté colmado y que se le pueda hacer sentir la localía a San Martín. El destino los puso cara a cara en la última fecha y, cuando muchos creían que podían llegar los dos descendidos, ambos saben que si ganan, zafan. En el caso de los marplatenses de manera completa, mientras que los sanjuaninos tendrán que esperar el resultado entre Godoy Cruz y Riestra en Mendoza. Si también vence el "Tomba", habrá desempate.

El "tiburón", en caso de igualdad, también tendrá que poner la oreja en el Gambarte. Si los de Asad no ganan, igual habrá fiesta en el Puerto.

En lo futbolístico, el equipo de Guillermo Farré logró una notable mejoría y repetiría los mismos once que ganaron de manera agónica ante Banfield en el sur del Gran Buenos Aires.

En tanto, San Martín, es un equipo irregular, hace seis partidos que no pierde pero los últimos dos empates le impidieron llegar mejor parado a esta jornada. En el "Santo" juega el marplatense Sebastián Jaurena, surgido de Alvarado.

Probables formaciones

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Ceratto, Santiago Moya, Yonathan Cabral y Fernando Román; Roberto Bochi y Federico Gino; Natanael Guzmán, Justo Giani y Tiago Serrago; Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.

San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde y Matías Orihuela; Sebastián Jaurena y Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González y Horacio Tijanovich e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: José María Minella.

Hora: 17.

