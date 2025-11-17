El hermano del gobernador de Chaco atropelló y mató a un hombre

Horacio “Chuleta” Zdero, el hermano del gobernador de Chaco, Leandro, atropelló y mató a un peatón que caminada de madrugada por la localidad de Quitilipi.

El episodio ocurrió el sábado cerca de las 5 de la mañana, pero se conoció este lunes a partir de las declaraciones públicas del mandatario chaqueño, que lamentó la perdida y pidió que se investigue “como a cualquier ciudadano”.

Según el parte policial, el accidente se produjo en el acceso Juan Domingo Perón, cuando la camioneta Ford Ranger blanca conducida por Horacio Zdero, de 57 años, atropelló a un hombre que caminaba por la zona.

La víctima, cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente, murió en el acto a raíz de las graves lesiones que sufrió. Según informó el Noticiero 9 de Chaco, se trata de un ladrillero apodado “Pinta”, de unos 40 años.

En tanto, agentes de la División Tránsito y Patrulla Vial de Sáenz Peña le practicaron el test de alcoholemia al conductor, que dio negativo, según informaron fuentes policiales.

La fiscalía N° 3, a cargo de Marcelo Soto, tomó intervención inmediata y dispuso que Horacio Zdero fuera notificado de la imputación por “supuesto accidente de tránsito fatal”, y ordenó que continúe en libertad.

La investigación busca determinar las circunstancias exactas del hecho. En medios locales mencionaron que en las inmediaciones del lugar funciona un boliche, lo que podría aportar datos sobre el contexto del siniestro.

Por su lado, el gobernador Leandro Zdero utilizó las redes sociales para referirse públicamente al hecho: “Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable”, expresó.

“Lamento mucho lo ocurrido. Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor, sin distinción alguna”, sentenció el mandatario.