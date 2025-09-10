Tremendo: adolescente de 14 años mató de una puñalada en el corazón a una mujer

Una adolescente de 14 años mató de una puñalada a una vecina en medio de una pelea entre familias en Entre Ríos. Según especificaron los medios locales, todo comenzó con una discusión entre las familias Priette y Sampietro.

La pelea subió tanto de tono, que llegaron a trenzarse con palos y hasta sacaron cuchillos para golpearse. Entonces, la menor apuñaló a la víctima fatal: Jésica Noemí Bravo tenía 26 años.

La herida llegó hasta el corazón y la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Masvernat, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos.

La Policía intervino en el lugar y logró restablecer el orden tras la violenta confrontación. El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar cómo avanzará la causa debido a que la autora del ataque es menor de edad.

De igual manera, la agresora fue arrestada y también fue detenido otro involucrado en la pelea. No se descartan que haya más personas detenidas durante el día.