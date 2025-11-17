Violento temporal en Santa Cruz: se hundieron tres barcos pesqueros

El violento temporal de viento que azota a gran parte de Santa Cruz y Chubut provocó este lunes el hundimiento de tres embarcaciones pesqueras en el puerto de Caleta Paula, en Caleta Olivia, en medio de una marejada que no dio respiro.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta naranja para la zona, donde las ráfagas llegaron a alcanzar los 130 km/h, según informó el organismo. El escenario en la costa norte santacruceña es crítico: el mar golpea con fuerza y el viento complica cualquier maniobra en el puerto.

En ese contexto, tres buques artesanales amarrados al muelle no resistieron el oleaje constante y se hundieron en cuestión de minutos, justo alrededor del mediodía, cuando el temporal mostró su peor cara.

Las primeras inspecciones confirman que se trataba de barcos dedicados a la pesca artesanal, que no pudieron mantenerse a flote por el extremo movimiento del agua.

Por el momento no hay heridos y se presume que no había tripulantes a bordo al momento del hundimiento. Personal de Prefectura Naval trabaja en el lugar para asegurar la zona y monitorear posibles riesgos, mientras el temporal sigue castigando la región.