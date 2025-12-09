Conmoción en Chivilcoy por dos jubilados que murieron al inhalar veneno de cucarachas

Las víctimas se descompusieron y llamaron al servicio de emergencias.

Una pareja de jubilados de 78 y 80 años murió en la ciudad de Chivilcoy debido a una intoxicación accidental con un veneno para cucarachas que habrían echado en su casa sin realizar la ventilación correspondiente.

De acuerdo con La Razón de Chivilcoy, el hecho ocurrió en una vivienda de la calle Rosetti al 495 y el matrimonio fue asistido por el Grupo IE de emergencias médicas y luego trasladado al Instituto Médico del Oeste (IMO) el sábado pasado. Finalmente, un móvil del SAME los llevó al Hospital Municipal.

La mujer, identificada como Irma Ester Sánchez (78), llegó sin signos vitales al Hospital Municipal, según confirmaron las autoridades sanitarias, mientras que el esposo, Oscar Quiroga (80), quedó internado en Cuidados Intensivos pero murió ayer por la noche.

La principal línea de investigación apunta a una posible intoxicación por un insecticida, ya que eso habría manifestado la pareja al momento de la atención.

El producto en cuestión estaría destinado a eliminar insectos en la vivienda, puntualmente cucarachas, y lo habrían utilizado sin la ventilación adecuada o en exceso sin tomar medidas de prevención.

En el hecho intervino la Policía Comunal y la Ayudantía Fiscal local, quienes labraron actuaciones por “averiguación causales de muerte” y dieron intervención a la UFI N°4 del Departamento Judicial de Mercedes.