Conmoción: una jubilada falleció mientras hacía las compras en una cadena de supermercados

Una mujer de 83 años murió este viernes por la noche luego de descompensarse mientras realizaba compras en el interior del hipermercado Chango Más, ubicado en Camino Centenario y 513, en la localidad bonaerense de Tolosa, partido de La Plata.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en el sector de congelados, pasillo 7, cuando la víctima, identificada como Alicia Bonessi, domiciliada en Ensenada, se desmayó de manera repentina. La mujer cayó al suelo y comenzó a convulsionar ante la mirada de otros clientes y empleados del comercio.

Tras algunos segundos, Bonessi dejó de reaccionar y perdió el pulso. De inmediato se dio aviso al sistema de emergencias y una ambulancia del SAME acudió al lugar. Pese a los intentos de asistencia, los médicos constataron el fallecimiento en el interior del establecimiento.

La jubilada se encontraba acompañada por su hija de 53 años.

Al momento del episodio, la jubilada se encontraba acompañada por su hija, de 53 años, quien indicó a las autoridades que su madre padecía hipertensión arterial y sobrepeso, y que contaba con médica de cabecera.

Minutos después, la profesional de salud arribó al hipermercado y certificó que la muerte fue de origen natural. Tras la confección de las actas correspondientes, se dispuso el traslado del cuerpo a través de la cochería Talavera.

El episodio generó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar, aunque no fue necesaria la intervención judicial debido a que no se detectaron signos de criminalidad.