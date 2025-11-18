Robaron una moto y la abandonar a una cuadra: tienen 14 y 15 años

Dos adolescentes de 14 y 15 años que el martes a la tarde sustrajeron una moto estacionada fueron aprehendidos a pocos metros del lugar tras tirar el rodado e intentar escapar a pie. Ambos fueron notificados de la formación de una causa penal.

Fue personal del Comando de Patrullas Rural que estaba en la zona quienes redujeron a los dos sujetos en la esquina de México y Bolívar, a pocos metros del lugar donde sustrajeron una moto Zanella Styler de color verde.

La moto fue recuperada.

En su poder secuestraron una yuga y al confirmar que eran menores le dieron intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El fiscal Marcelo Yanez Urrutia dispuso la notificación de una causa por hurto en grado de tentativa de motovehículo dejado en vía pública y se les otorgue la libertad haciendo entrega a sus progenitores.