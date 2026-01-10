Vio que la moto se movía sola: salieron de la casa y atraparon al ladrón

Un sujeto de 19 años que el viernes a la noche intentó robar una moto estacionada frente a una casa del barrio Libertad fue reducido por el dueño y su suegro que advirtieron la situación y salieron corriendo a la calle.

El hecho se registró en la avenida Libertad al 8700 cuando el joven quiso robar una moto Honda XR250 y el dueño de 26 años y su suegro lograr tirarse sobre el rodado antes de que escapara.

El personal de Prefectura Naval Argentina que llegó al lugar secuestró dos destornilladores, uno con punta limada tipo "yuga" que el imputado tenía en su poder.

Elementos secuestrados.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la comisaría sexta el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la aprehensión del imputado, la formación de causa por robo agravado de motovehiculo dejado en vía pública en grado de tentativa y su traslado a Tribunales.