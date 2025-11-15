Allanan un par de casas por robo de motos en el centro: dos aprehendidos

Los datos recabados en una causa por el robo de una moto el lunes pasado en el centro permitió realizar dos allanamientos en el barrio Jorge Newbery donde aprehendieron a dos hombres de 18 y 29, además de secuestrar elementos de interés para la investigación.

Elementos recuperados.

El 10 de noviembre un joven de 20 años denunció que autores desconocidos le robaron la moto Bajaj Rouser 200 de color negra en la esquina de San Martín y San Luis, por lo que personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría primera realizó las actuaciones que permitieron pedir dos órdenes de allanamiento para un par de viviendas.

Tras el aval judicial, los efectivos ingresaron a dos viviendas en Falucho al 8600 y en Alberti al 8600 donde secuestraron una escopeta marca Centauro, trece cartuchos, documentación de una moto con pedido de secuestro activo por robo, una caja de herramientas, celulares, bicicletas, marihuana y dinero en efectivo.

Elementos secuestrados.

El menor de los sujetos fue imputado del delito de robo de motovehículo agravado y el mayo por encubrimiento en la causa a cargo del fiscal Joaquín Morán de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODEPA). Desde la fiscalía de Estupefacientes también formaron una causa por tenencia simple de estupefacientes.