Crimen en Nuevo Golf: el acusado iba en el auto y el adolescente asesinado en moto

Un auto, motos, tiroteo, vuelco y muerte. Esos datos iniciales que dieron los vecinos del Nuevo Golf fueron correctos, pero tenían un error que quedó al descubierto con la ampliación de testimoniales: el adolescente asesinado viajaba en moto y el acusado del homicidio era el conductor del auto que volcó.

El panorama comenzó a despejarse cuando la dueña del auto Fiat Palio que quedó volcado en la zona de Cerrito y calle 83 llegó al lugar y comentó que le había prestado el auto a su hijo de 23 años: es el joven que fue aprehendido a cuatro cuadras del lugar y que está acusado de matar al menor de 16 años.

Según fuentes policiales ambos protagonistas de la balacera, que de milagro no dejó más personas heridas, mantenían conflictos de vieja data por cuestiones barriales. “Todo eso en la misma zona donde se balearon y donde el acusado fue detenido tras un llamado al 911 cuando intentaba ocultarse en una casa”, indicaron.

El herido permanece internado con custodia policial en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) por disposición de la fiscal Florencia Salas. Luego será trasladado al complejo penitenciario de Batán a la espera de tomarle declaración indagatoria.

Personal de Policía Científica hizo levantamiento de rastros en el lugar que serán incorporados al expediente en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción Nº1.