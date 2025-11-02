De lunes a domingo, todas las promociones de Cuenta DNI en supermercados
Todos los meses la billetera digital de Banco Provincia ofrece descuentos especiales en cadenas de supermercados de toda la provincia.
En un contexto donde optimizar cada gasto es fundamental, las promociones de Cuenta DNI se consolidan como un recurso valioso para miles de bonaerenses. La billetera digital gratuita del Banco Provincia no solo simplifica operaciones como pagos y transferencias, sino que también brinda beneficios concretos en consumos esenciales, como los del supermercado, con descuentos que llegan hasta el 20%.
En noviembre, hay desde minimarkets hasta grandes mayoristas. En algunos casos el beneficio no tiene límite de reintegro y la devolución se realiza de manera inmediata.
La novedad: Supermayorista Vital sumó una jornada de promo y ahora también ofrece el descuento con Cuenta DNI los domingos. Además, se incorporaron dos nuevos supermercados a la promo de martes y miércoles.
De lunes a domingo, todos los descuentos en supermercados:
- Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.
- Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Todos los supermercados adheridos se pueden consultar aquí. Las cadenas que participan son: Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII), Super Güemes, Super Sofía.
- Nini Mayorista: 20% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.
- Vital: 20% de descuento los martes y los domingos, con tope de reintegro de $20.000 por persona.
- Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.
- Toledo: 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.
- Chango Más: 20% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.
