De lunes a domingo, todas las promociones de Cuenta DNI en supermercados

En un contexto donde optimizar cada gasto es fundamental, las promociones de Cuenta DNI se consolidan como un recurso valioso para miles de bonaerenses. La billetera digital gratuita del Banco Provincia no solo simplifica operaciones como pagos y transferencias, sino que también brinda beneficios concretos en consumos esenciales, como los del supermercado, con descuentos que llegan hasta el 20%.

En noviembre, hay desde minimarkets hasta grandes mayoristas. En algunos casos el beneficio no tiene límite de reintegro y la devolución se realiza de manera inmediata.

La novedad: Supermayorista Vital sumó una jornada de promo y ahora también ofrece el descuento con Cuenta DNI los domingos. Además, se incorporaron dos nuevos supermercados a la promo de martes y miércoles.

De lunes a domingo, todos los descuentos en supermercados: