Cambios en Cuenta DNI en noviembre: qué pasa con los descuentos del sábado en carnicerías
Conocé todas las promociones para este mes y los descuentos de fin de semana.
Cuenta DNI ofrece una extensa lista de descuentos y beneficios que tendrán los más de 10 millones de usuarios de la billetera virtual de Banco Provincia durante todo el mes de noviembre con novedades importantes y beneficios especiales en comercios.
La app más descargada por millones de bonaerenses dio a conocer la nueva lista para este mes, con un especial de Gastronomía y en alimentos.
Todos los descuentos de noviembre
Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.
Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.
Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
