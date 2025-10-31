Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios que llegan en noviembre 2025

Noviembre trae nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, con promociones para potenciar la capacidad de compra de las familias. Hay descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, carnicerías, supermercados y mucho más.

En el anteúltimo mes del año, el especial en carnicerías, granjas y pescaderías será el sábado 8. Además, habrá un descuento en gastronomía exclusivo para jóvenes de 13 a 17 años, durante el fin de semana del 15 y 16.

En un contexto de alta inflación y caída del consumo, estas promociones de Cuenta DNI se consolidan como una herramienta clave para aliviar el bolsillo familiar y fomentar las ventas en comercios bonaerenses.

El Banco Provincia lanzó las promociones de noviembre de Cuenta DNI

Los reintegros se acreditan en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la compra y aplican automáticamente para todos los usuarios de la billetera digital del Banco Provincia.

Todos los descuentos de noviembre