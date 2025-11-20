Mucha expectativa por la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa en Uruguay: ¿Se va?

El entrenador argentino de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, dará una conferencia de prensa este jueves las 20, luego de un cambio de horario que la hizo atrasar tres horas.

Con transmisión del canal oficial AUF.tv, comenzaron a crecer los rumores de la renuncia del DT de 70 años, que viene siendo cuestionado por los hinchas “Charrúas” en los últimos meses y habría perdido relación con los líderes del vestuario. En sus 35 años de trayectoria, Marcelo Bielsa no es un entrenador que se haya destacado por perdurar muchos años en sus puestos de trabajo y, dos años después de haber asumido, su ciclo en Uruguay puede estar llegando a su fin.

Su presentación en el seleccionado “Celeste” se dio el 15 de mayo de 2023, y fue muy innovador: el DT que le da el nombre al estadio de Newell’s cortó con una racha de 22 años de entrenadores uruguayos en su seleccionado, habiendo sido el último extranjero Daniel Passarella, también argentino, entre 2000 y 2001. Como lo caracteriza, su llegada al conjunto oriental significó toda una revolución, que queda clara en la primera competencia oficial que le tocó disputar: obtuvo el tercer lugar en la Copa América de Estados Unidos 2024.

Deteriorada la relación con gran parte del plantel, los resultados empezaron a empeorar también y comenzaron los cruces. Después de la Copa América, su seleccionado ganó uno de los nueve partidos siguientes, aunque una racha de dos triunfos seguidos le permitió clasificar al próximo Mundial en las últimas fechas.

Con un último resultado muy decepcionante, una caída por 5-1 ante Estados Unidos como visitante, la renuncia de Bielsa se convirtió en un rumor muy fuerte, con periodistas uruguayos afirmando que “su relación con los jugadores está rota” y despedirse del plantel antes de la cita mundialista podría ser “un golpe a tiempo”.

