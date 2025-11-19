Flamengo quiere hacer pesar lo económico y viene por la figura del fútbol argentino

El Flamengo de Brasil, que jugará la final de la Copa Libertadores frente al Palmeiras el próximo 29 de noviembre, tiene en la mira al delantero santiagueño de Boca, Exequiel Zeballos, de 23 años. El conjunto brasilero está dispuesto a realizar una oferta superior a la cláusula de rescisión del contrato del jugador, que es de entre 20 y 25 millones de dólares.

En el transcurso del último mes, buscadores de talentos del "Mengao" estuvieron siguiendo las actuaciones de Zeballos, quién en los tres últimos partidos que ganó Boca, frente a Estudiantes de La Plata (2 a 1, River (2 a 0) y Tigre(2 a 0), tuvo destacadas actuaciones y tanto en La Plata como en el Superclásico abrió el marcador.

En 2018 firmó su primer contrato profesional. En su segundo convenio con Boca, firmado en 2022, no trascendió el monto de dicha cláusula, pero se supo de fuentes confiables que la cifra osciló entre 20 y 25 millones de dólares. El blindaje que efectuó Boca sobre Zeballos refleja la alta consideración que tiene el club comandado por Juan Román Riquelme, ya que lo considera una de las mayores joyas y aspira a venderlo al mercado europeo. Por esa razón, una vez concluido su contrato, en diciembre de 2026, Boca tiene pensado fijar el monto de rescisión en 40 millones de dólares, según trascendió.

El "Changuito" Zeballos, muy apreciado por todo el plantel xeneize, tuvo una seguidilla de lesiones. La primera fue muy grave, ya que el jugador Milton Leyendeker, de Agropecuario, le cometió una fuerte infracción que le fracturó la tibia y peroné durante un partido por la Copa Argentina, el 10 de agosto de 2022, y estuvo fuera de las canchas durante unos seis meses. Tras superar esa fractura, entre febrero y abril de 2023, el delantero tuvo una lesión meniscal y una recaída en la rodilla izquierda, lo que le provocó fuertes dolores e inflamaciones, que derivaron en dicha zona. El presente de Zeballos es venturoso, ya que es la figura de Boca, junto al campeón del mundo Leandro Paredes, y su consagración mayor llegó cuando le convirtió el gol a River en el Superclásico, donde fue la gran figura de la cancha.

