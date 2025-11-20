El blooper del exarquero de Boca que le costó el clásico a su equipo

Agustín Rossi fue la cara de la derrota de Flamengo en el clásico con Fluminense.

El arquero argentino Agustín Rossi, que venía de ser destacado como uno de los héroes tras la clasificación de Flamengo a la final de la Copa Libertadores, fue protagonista de un insólito error en el clásico disputado ante Fluminense en el Maracaná.

El “Mengao”, líder del Brasileirao y recién clasificado finalista continental, ya perdía 1-0 cuando, a la media hora de juego, el “Flu” logró ampliar la diferencia gracias a un blooper del exarquero de Boca y Estudiantes.

La jugada se dio cuando Rossi recibió una pelota comprometida de un defensor. En lugar de despejarla de primera, el argentino intentó controlar el balón y hacer algún jueguito. Sin embargo, la pelota se le fue larga. El atacante de Fluminense, Kevin Serna, aprovechó el inesperado descuido para interceptar y empujar el balón al arco, sellando el 2-0 parcial, antes del cierre de la primera mitad.

Este error contrasta fuertemente con la reciente actuación estelar de Rossi, quien había sido figura en las semifinales de la Libertadores contra Racing en Avellaneda, con atajadas cruciales que mantuvieron el cero y aseguraron el pase de su equipo a la final.

