Comienza una nueva edición del Diablo Nacional, el torneo femenino más grande del país

El fútbol femenino vuelve a ser protagonista en Mar del Plata con el arranque de la 4ª edición del Diablo Nacional, el torneo más grande de la Argentina en esta disciplina. El torneo se disputará del viernes 21 al lunes 24 de noviembre en la Villa Deportiva Benedicto Gutiérrez (Scaglia 7500).

Este año, el certamen contará con 78 equipos de distintas categorías que dirán presente en una competencia que reunirá a cientos de jugadoras de todo el país. Los encuentros se desarrollarán en 7 canchas en simultáneo, con un total de 156 partidos programados.

El torneo será para las categorías Primera, Sub 16 y Sub 14, que competirán en cancha de 11, mientras que Sub 12, Sub 10 y Fútbol 7 lo harán en cancha de 9.

Podrán seguir el certamen en tiempo real a través de la aplicación oficial del torneo, Diablo Nacional Femenino, disponible para descargar en dispositivos móviles tanto Android como iPhone.

Para más información y actualizaciones: @diablofutbolfemenino en Instagram.