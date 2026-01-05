"Se les prendió fuego todo y no tienen nada": las llamas consumieron cuatro viviendas familiares y buscan donaciones

El siniestro ocurrió este lunes por la mañana en el barrio Termas Huinco.

Después del impresionante incendio de la mañana de este lunes que consumió un complejo de viviendas donde habitan alrededor de 14 personas, las familias perjudicadas acudieron a la ayuda solidaria para conseguir materiales de construcción, ropa, colchones y alimentos.

Según le contó uno de los damnificados a 0223, en el momento del siniestro en Rosales al 2900 se encontraban los dos hijos de la dueña del complejo en la primera vivienda, que es donde comenzó el foco ígneo por un cortocircuito, sus tres hijos menores y su pareja en la segunda, y cuatro adultos y dos niños en la tercera.

En el lugar trambién trabajaron personal de la Policía bonaerense y servicio médico del Same.

Además, indicó que en el instante en que se desataron las llamas los vecinos comenzaron a asistir a las habitantes, hasta que llegaron dos dotaciones de bomberos del Cuartel Puerto, que tuvieron un arduo trabajo debido a que la propiedad principal cuenta con "un jardín de invierno con techo de plástico" y el fuego "se propagó demasiado rápido".

De acuerdo al testimonio de Ezequiel, padre de un bebé recién nacido y dos niños de 3 y 5 años, "el incendio se propagó hacia el fondo, pero no agarró las cuatro casas, sino que hubo pequeñas partes de las otras viviendas afectadas", y "la pérdida material fue completa, ya que destruyó completamente la primera casa".

El hijo del dueño del inmueble fue la única persona que debió ser asistida con oxígeno.

En este desalentador panorama, las familias buscan de la ayuda solidaria de la comunidad, más que nada de quienes puedan colaborar con materiales para la reconstrucción del inmueble, ropa de adulto "porque se les prendió fuego todo y no tienen nada", colchones y alimentos.

Dentro del grupo damnificado, la gran mayoría son jubilados, aunque también realizan "changas" porque no es suficiente y necesitan sumar un extra, mientras Ezequiel trabaja en una fábrica de la zona.

Aquellos que puedan colaborar con las familias afectadas, pueden comunicarse al siguiente número, sea llamada o vía WhatsApp: 2236229427.