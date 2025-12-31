Kimberley no para de crecer y presentó una obra imponente

La Comisión Directiva de Kimberley, liderada por Luciano Mignini dio a conocer la obra que se está llevando a cabo en el Complejo Deportivo de Avenida Polonia y Vértiz y que tiene que ver con una cancha de césped sintético de 70x100 metros que contará con iluminación led propia. Así, el "dragón" cierra el año con una nueva inversión que le permite optimizar sus espacios y mejorar la calidad de los entrenamientos.

Uno de los grandes compromisos que tomó Mignini a la hora de asumir la presidencia del club allá por 2019 fue renovar las instalaciones, tanto de la sede como de la Villa Deportiva. Con la pandemia de por medio y sin desatender el aspecto deportivo, el correr de los meses mostró que sus palabras se cumplieron.

Así se fue dando la renovación de todo el edificio de Independencia 3030, incluyendo la pileta, gimnasios y planta baja, hasta los sistemas de riego de cada una de las canchas de fútbol y el nuevo ingreso al Complejo por Polonia. Pero había un deseo más que, por distintas cuestiones, se dilataba, que era la de la instalación de un sintético con medidas oficiales.

Finalmente, ese día llegó. Tras la aprobación de los balances y el visto bueno de la actual comisión directiva, la obra se inició con el estudio del terreno y la limpieza y remoción del suelo, para luego pasar a la segunda fase que será el encarpetado y la posterior colocación del césped que estará a cargo de Forbex, empresa líder que cuenta con más de 35 años de experiencia y certificaciones FIFA.

Con mucha alegría, Mignini junto a su vicepresidente, Damián Fernández, el Protesorero, Sebastián Guardia, y el vocal titular, Gabriel Pampín, recorrieron el lugar y empezaron a planificar lo que viene. Su ubicación dentro del predio será en perpendicular a Polonia, por detrás de la cancha de 9 y la cancha de 11 donde habitualmente se desarrollan jornadas fútbol juvenil. A su vez, este nuevo espacio contará con un nuevo cerco perimetral e iluminación led.

De esta forma, el proyecto sostiene el compromiso de la institución para con sus deportistas y socios y afirma la inversión en el propio club para seguir creciendo.

