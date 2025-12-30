Reconocimiento internacional para Aldosivi: cómo conseguir la edición especial de la camiseta

El tercer kit 2025 de Aldosivi, inspirado en San Jorge, fue distinguido por el prestigioso portal especializado Cult Kits como la tercera mejor camiseta del año, consolidándose como una de las más valoradas del fútbol internacional por su diseño, simbolismo y carga cultural.

La casaca rinde homenaje a una jornada inolvidable para toda la familia aldosivista: el 26 de octubre de 2024. Aquel día, cuando todo parecía cuesta arriba, Aldosivi nunca dejó de creer. Con partidos en simultáneo en Mar del Plata, Mataderos y Santa Fe, las ilusiones se mantuvieron vivas hasta el último suspiro, cuando ocurrió el milagro y el ascenso a la Primera División se hizo realidad.

Ese recuerdo estuvo en la piel que Aldosivi y Kappa Argentina presentan como homenaje a San Jorge y a una historia de barrio, cultura y pasión. La Kombat Third Kit luce bastones en dos tonos de verde con figuras alusivas al santo, cuya iglesia fue declarada de interés cultural. Entre sus detalles distintivos se destacan el cuello blanco con guarda roja —en referencia a San Jorge—, la inscripción “Ruega por nosotros” en la parte superior de la espalda y las rosas, ofrenda tradicional del 23 de abril.

Y como si fuera poco, esta semana el Tiburón lanzó un diseño exclusivo de esta camiseta, en su versión manga larga. Ya está disponible para que sus socios al día puedan adquirirla presencialmente en las tiendas del predio deportivo (Av. de los Trabajadores 1800) y en Tienda Tiburón de Olavarría 2967.



