Se pelearon en la calle, llamaron al 911 y lo aprehendieron

Un joven de 18 años que golpeó a un hombre durante una pelea fue aprehendido por personal policial el viernes a la madrugada y trasladado a Tribunales para prestar declaración.

Fue personal de la Estación de Policía Comunal de General Pirán el que llegó a la zona de 9 de Julio entre 12 de Octubre y Cabral donde hallaron a un hombre de 38 años con una herida superficial en el rostro y otra cortante en el labio superior.

Tiene 18 años.

“El personal aprehendió al agresor luego de que la víctima instara la acción penal y lo trasladó a la dependencia donde labraron las actuaciones por el delito de lesiones”, informaron autoridades policiales.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la notificación de una causa por lesiones y su traslado a Tribunales para prestar declaración.