Se pelearon en la calle, llamaron al 911 y lo aprehendieron
Sucedió el viernes a la madrugada en General Pirán. La víctima sufrió lesiones cortantes en el rostro. El imputado de 18 años fue trasladado a Tribunales.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un joven de 18 años que golpeó a un hombre durante una pelea fue aprehendido por personal policial el viernes a la madrugada y trasladado a Tribunales para prestar declaración.
Fue personal de la Estación de Policía Comunal de General Pirán el que llegó a la zona de 9 de Julio entre 12 de Octubre y Cabral donde hallaron a un hombre de 38 años con una herida superficial en el rostro y otra cortante en el labio superior.
“El personal aprehendió al agresor luego de que la víctima instara la acción penal y lo trasladó a la dependencia donde labraron las actuaciones por el delito de lesiones”, informaron autoridades policiales.
El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la notificación de una causa por lesiones y su traslado a Tribunales para prestar declaración.
