Rescataron a dos perros en estado de abandono: los encontraron desnutridos y con lesiones en el cuello

A raíz de una denuncia policial efectuada por los vecinos del barrio San Patricio y organizaciones proteccionistas, personal de la división de Inspectoría y Maltrato de Zoonosis, la Unidad Fiscal N° 1 y la Comisaría Decimotercera trabajaron para rescatar a dos perros que se encontraban en estado de abandono, ambos con bajo peso corporal, signos de descuido, lesiones en el cuello y malnutrición.

En consecuencia, los animales fueron evaluados clínicamente y permanecerán en hogares de tránsito hasta encontrar una nueva familia, que los recibirá castrados y vacunados.

En este caso, la denuncia se efectuó en la dependencia policial mencionada y fue avalada por la fiscal Florencia Salas, quien libró rápidamente una orden de allanamiento y el retiro de los animales por situación de maltrato y abandono animal, citando la Ley 14.346.

Por su lado, desde las redes oficiales dependientes del Municipio realizan la difusión del animal en tránsito para su adopción, así como también la atención veterinaria que necesite.



Se recuerda que para una intervención de Zoonosis, se debe realizar la denuncia en la comisaría más cercana o completando el formulario en este enlace. Una vez realizada la denuncia de forma online, se debe acercar la copia a Canesa esquina Guanahani, de lunes a viernes de 8 a 13, o subir el número de denuncia en la web del Municipio para que Zoonosis pueda intervenir.

Para postularse como viviendas de cuidado transitorio pueden ingresar en https://bit.ly/Transitoparaadopcion.

Requisitos para ser hogar de tránsito para adopción

Los propietarios, poseedores o tenedores de mascotas tienen la obligación de mantenerlos en condiciones higiénico-sanitarias de bienestar y seguridad, adecuadas a su especie y raza.

Además, deben brindarle alojamiento, agua limpia, alimentación y cuidarlos para que no contraigan enfermedades zoonóticas.

En esa línea, según la Ordenanza municipal N° 22.031 para la tenencia responsable de mascotas, la persona tenedora de un animal es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione su mascota.

A su vez, los animales de compañía no podrán tener como alojamiento habitual balcones, terrazas ni vehículos, habitaciones sin ventilación o espacios que no garanticen la salud del animal, evitando lugares sin luz o en condiciones climáticas inadecuadas.

En tanto, no pueden deambular sueltos en la vía pública y en lugares de uso público no habilitados para tal fin. Sí pueden hacerlo usando correa y collar.