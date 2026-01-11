Violación en el barrio Fortunato de la Plaza: el agresor tenía antecedentes y conocía a la víctima

El aprehendido de 43 años era vecino de la víctima y contaba con antecedentes.

El hombre que violó a una mujer de 45 años en el barrio Fortunato de la Plaza tenía antecedentes y conocía a la víctima, quien quedó internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata.

De acuerdo a fuentes policiales, el personal de Fuerza Barrial de Aproximación fue alertado por un transeúnte acerca de la agresión sexual en Bouchard y la vía, donde encontraron a la mujer pidiendo auxilio mientras peleaba con su agresor, de 43 años.

El sujeto fue aprehendido inmediatamente y según expresó la mujer, ella había salido a buscar a su hijo, cuando fue interceptada por el hombre, que la tomó por sorpresa y mediante el uso de fuerza física, la abusó.

Además, aseguró que al atacante lo conocía porque viven en el mismo barrio, aunque únicamente eran vecinos y no estaban vinculados de ningún modo.

Después del ataque, la fiscal Florencia Salas, a cargo de la UFI N° 1, ordenó que el detenido sea imputado por "Abuso sexual con acceso carnal" y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Por su lado, la víctima fue enviada a la Comisaria de la Mujer y la Familia, a los fines de la intervención del gabinete interdisciplinario para su contención.

A su vez, también confirmaron que el sujeto contaba con antecedentes por "Lesiones culposas agravadas" y "Lesiones culposas" en ocasión de accidente de tránsito.