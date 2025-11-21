Colapsa la ruta 2 en el ingreso a Mar del Plata: más de mil autos por hora llegan por el finde XXL

Mirá el video de la gran cantidad de vehículos que circulan. Foto: captura.

El primer día del fin de semana XXL comenzó con un movimiento intenso de autos hacia Mar del Plata y la Costa Atlántica, y los videos registrados por automovilistas lo confirman: la Ruta 2 se encuentra cargadísima durante la tarde de este viernes, con filas extensas de vehículos avanzando a paso lento en dirección sur.

Las imágenes, enviadas a 0223 por lectores que circulaban por la ruta, muestran un flujo constante y numeroso de autos que ya desde temprano anticipaban una jornada de altísimo tránsito.

Ese escenario quedó respaldado por los datos oficiales de Aubasa, que entre las 10 y las 11 de la mañana registró un marcado incremento de vehículos circulando hacia Mar del Plata, especialmente en el peaje de Maipú, el punto que concentra el total de ingresos por Autovía 2 hacia la ciudad.

Según la empresa vial, en esa franja horaria se contabilizaron:

En Autovía 2

Peaje Samborombón: 1.965 autos hacia la costa / 404 hacia CABA

Peaje Maipú (rumbo MDP): 1.039 autos hacia la ciudad / 335 hacia CABA

En Ruta 11

Peaje La Huella: 2.133 autos hacia la costa / 244 hacia CABA

El volumen vehicular confirma que miles de turistas eligieron arrancar el fin de semana largo viajando desde las primeras horas del día, en un movimiento que anticipa un importante arribo turístico para Mar del Plata entre esta tarde y la mañana del sábado.

Se espera que el flujo de autos se mantenga elevado durante gran parte de la jornada, dado que este es uno de los fines de semana más extensos del año, con cuatro días consecutivos de descanso.