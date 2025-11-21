Finde “como de temporada” en el Puerto: fuerte movimiento y precios que se mantienen para atraer al turista

El movimiento turístico que comenzó a sentirse desde este viernes en Mar del Plata ya impacta en la actividad gastronómica del Puerto, donde los restaurantes se preparan para un fin de semana largo que promete fuerte nivel de demanda y mesas llenas.

En Puerto de Palos, su responsable, Raúl, aseguró que el sector llega “contento y con expectativas altas”, y destacó que mantuvieron la carta sin aumentos para impulsar el consumo. “La carta no se tocó. Necesitamos trabajar para que la gente no se vaya: queremos que venga. Mantenemos los precios exactamente igual”, explicó.

El local apuesta nuevamente a sus clásicos de la cocina portuaria: paella, cazuela de mariscos, parrillada de pescado y porciones abundantes pensadas para compartir. Además, anunciaron que vuelven a producir su pan dulce artesanal “inyectado con dulce de leche y trozos de alfajor”, que tuvo gran aceptación el año pasado.

Desde Chichilo, Ángel coincidió en que el fin de semana extra largo comenzó con fuerte movimiento y que ya al mediodía el flujo de gente anticipaba una gran afluencia. “Va a ser muy bueno. La ruta está llena y ya se nota. Todo esto es necesario porque ayuda a encarar la temporada”, afirmó.

El restaurante reforzó su personal habitual con empleados temporarios y trabajadores que llegan especialmente para la temporada. Sobre los precios, señaló que las porciones también son abundantes y compartidas: “Una paella, unas rabas… todo se comparte. Con bebida y postre, el promedio está entre 25 y 30 mil pesos por persona, según lo que elija cada uno”.

En Mediterráneo, Sergio confirmó que desde el jueves “se nota más movimiento que en otros fines de semana” y que esperan un nivel de trabajo equivalente a “un día de temporada”.

Para afrontar la demanda, reforzaron la compra de mercadería y sumaron personal extra. El promedio por persona —plato, bebida y postre— se ubica en torno a los 25 mil pesos, con promociones que pueden reducirlo a 15 o 20 mil.

Con la llegada masiva de turistas por el fin de semana largo y temperaturas agradables, los restaurantes del puerto se preparan para uno de los mejores movimientos previos a la temporada de verano.