Finde XXL: ¿El viernes 21 de noviembre es feriado para todos los trabajadores?

El viernes 21 de noviembre se celebrará un día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía Nacional.

La semana que arrancó será, para muchos trabajadores, más “corta” que lo habitual. Y la que viene también. Es que en el marco del Día de la Soberanía Nacional, algunos ciudadanos tendrán cuatro días sin actividad, gracias a un feriado y a un día no laborable. Será, en definitiva, el último fin de semana extra largo del año.

Según el cronograma del Ministerio del Interior, noviembre combinará un día no laborable, el viernes 21, con un feriado nacional, el lunes 24, que conformarán un “finde XXL”. Es decir, cuatro días en los que la administración pública y muchos trabajadores privados, como los bancarios, no prestarán servicio.

Cabe recordar que la ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, precisa en su artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que para el descanso dominical.

La agenda marca que se viene un fin de semana extraordinario.

Esto significa que, si un empleado es requerido para prestar servicios durante un feriado, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual por esa jornada. La decisión de trabajar o no en un feriado no es optativa para el empleador, salvo excepciones específicas que no alteran el régimen de pago.

En este sentido, el lunes 24 es feriado. El calendario oficial recuerda que esto obliga a suspender toda clase de actividad administrativa y comercial en el ámbito público, y en el privado solo se mantiene en funcionamiento aquello considerado esencial o bajo esquemas de guardias mínimas.

En tanto, los días no laborables es de carácter optativo, y la decisión de otorgarlo como jornada de descanso o de exigir la prestación de servicios recae exclusivamente en el empleador. Si se trabaja ese viernes, la equivalencia salarial corresponde a una jornada habitual, sin recargo especial.

Turistas y locales podrán disfrutar de cuatro días de sol y sin lluvias.

El calendario oficial detalla que en esos días la mayoría de los bancos, organismos estatales y escuelas permanecerán cerrados, aunque en empresas privadas podrá variar la dinámica en función de lo que disponga cada empleador. Así, el viernes 21 no es feriado nacional, sino día no laborable y su reconocimiento depende del sector y la decisión institucional.

Qué se celebra el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre en homenaje al combate de la Vuelta de Obligado, que ocurrió en 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron la invasión anglo-francesa sobre el río Paraná.

Aunque la fecha histórica es el 20 de noviembre, en 2025 el feriado se traslada al lunes 24, según lo dispuesto por la Ley 27.399 de feriados trasladables. Esta jornada celebra no sólo una gesta militar, sino también el valor simbólico de la soberanía nacional como pilar de identidad y autodeterminación.

¿Qué feriados quedan en 2025?

Luego de pasar septiembre sin feriados, y tener uno en octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el próximo será a fines de noviembre, que será extra largo. Es que se traslada el Día de la Soberanía Nacional, originalmente previsto para el 20 de ese mes, al lunes 24, y se incorpora un feriado no laborable con fines turísticos el viernes 21.