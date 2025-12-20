Identidad y sentido de pertenencia: Facundo Oreja vuelve a Aldosivi

Dentro del rearmado que está haciendo Aldosivi, se confirmó el regreso de Facundo Oreja para hacerse cargo de la Reserva, la categoría que también disputa el torneo de AFA y donde se encuentran los jugadores que están a punto de dar el salto a Primera.

El ciclo de Oreja empezó este viernes y es el tercero en el club. El primero fue como jugador, donde debutó en 2002 y permaneció hasta 2008 con el ascenso al Nacional B incluido en 2005. Jugó más de 150 partidos y por sus características y rendimientos se convirtió en un jugador muy querido por la gente.

Luego de su retiro, comenzó su carrera como técnico en Círculo Deportivo en el Federal A. Después se sumó al "Tiburón" para trabajar en las divisiones inferiores. Su última experiencia fue con un entrenador de elite como Martín Anselmi, y fue asistente en clubes de la talla de Porto de Portugal, Independiente del Valle y Cruz Azul.

El cuerpo técnico de "Facu" lo completarán Fabián Assmann (ayudante de campo), Franco Ageitos (preparador físico), Juan Ignacio Pineda (entrenador de arqueros) y Marco Galli (análisis de video), todo bajo la coordinación de Pipa Villar.

