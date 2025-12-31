La fiesta de Fin de Año que tendrá quema de muñecos y un emotivo homenaje marplatense

En la misma semana que los hinchas de Aldosivi inflaron el pecho por ser la tercera mejor camiseta (la del homenaje a San Jorge) del fútbol mundial, según especialistas, en este caso pueden decir que estarán presentes en una de las fiestas tradicionales de Fin de Año en Argentina.

Se trata de la ciudad de La Plata, que por un lado tiene shows que atraen a los jóvenes para celebrar el pase del 31 de diciembre al 1 de enero, como será en este caso la presentación del duó de DJs Bob Tosh, y por otro mantiene la tradicional quema de muñecos para toda la familia. Un recuerdo de pertenencias, un balance del año que pasó y la cultura viva de la capital bonaerense.

Entre las estructuras preparadas, una llamó la atención por su vínculo con Mar del Plata. Se trata de un tiburón con la camiseta verde y amarilla a bastones. Según pudo averiguar 0223, hay una historia detrás del muñeco que merece ser contada.

El emotivo homenaje a un amante de Mar del Plata

Marcelo Cángaro era un almacenero que atendía en el barrio de Gonnet. Si bien no nació en Mar del Plata, toda su familia es de La Feliz. Su hija, platense, explicó que el muñeco lo homenajeará con los colores de Aldosivi. Pero cuando le consultamos sobre cómo se hizo hincha del Tiburón, respondió: "Es una pasión. No trates de entenderla".

Juntarán dinero para solventar los gastos de la escultura.

Probablemente la influencia de sus antepasados, a quien visitaba cada tanto, hizo que las raíces marplatenses afloren en sus sentimientos. Por eso todo Gonnet lo conocía como el almacenero hincha del Tiburón. A pesar de que tenía otra camiseta, la de Quilmes de Mar del Plata, de quien también era hincha.

"A tal punto lo reconocían que dejó de ser Marcelo. Para todos era el Tiburón", recuerda su hija Florencia. Quien para concluir, reconoció que también se contagió con agua salada. "A decir verdad, yo también me siento marplatenses. Es algo que se hereda. Pasa de generación en generación".