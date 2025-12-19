Aldosivi despidió al de los goles importantes: Justo Giani se va a Chile

Justo Giani hizo el gol que salvó a Aldosivi del descenso y se despidió con un mensaje emotivo. (Foto: Prensa Aldosivi)

El mediocampista Justo Giani, llegó a un acuerdo con Universidad Católica y deja Aldosivi para irse a jugar a uno de los grandes del fútbol chileno. Fue el propio futbolista el que anunció su salida en redes sociales y el "tiburón también lo despidió a un jugador clave, con goles importantes en la remontada para lograr la permanencia.

No fue fácil para Giani, pero se va a vivir una nueva experiencia. "Fui muy feliz", reconoció, y destacó que en la ciudad "fue mucho más que fútbol. Me llevo amistades, aprendizajes y muchos momentos que me van a acompañar siempre", remarcó, agradeciendo al club, la dirigencia, el cuerpo técnico, sus compañeros y, por supuesto, a los hinchas. "Sé que, tarde o temprano, nos vamos a volver a encontrar", cerró.

El mediocampista que jugó también en Quilmes, Newell'´s, Patronato y Atlértico Tucumán, se va con 31 partidos jugados, 6 goles y cuatro asistencias.

