400 adolescentes desataron una batalla campal en la playa: los guardavidas debieron atender heridos

Una pelea entre grupos de adolescentes de Trelew y de Rawson terminó en una batalla campal que involucró a más de 400 jóvenes en Playa Unión. Los guardavidas debieron socorrer a distintas personas que resultaron heridas a raíz de los disturbios. Demoraron a cuatro menores y se resolvió reforzar la seguridad de la zona.

En medio de una ola de calor que superó los 37 °C, cientos de adolescentes reunidos en la playa comenzaron una pelea entre dos grupos que terminó en corridas, golpes y piedras volando. Se vivieron momentos de mucha tensión, que requirieron un amplio operativo policial. La intervención de las fuerzas evitó que el episodio tuviera consecuencias más graves.

Una batalla campal en Playa Unión

El enfrentamiento entre dos bandas de adolescentes de Trelew y Rawson ocurrió durante la jornada del lunes en el anfiteatro de la localidad balnearia, donde se habían concentrado alrededor de 400 menores de edad.

El jefe de la comisaría local Juan García explicó a Canal 12 que los jóvenes estaban jugando al fútbol y que no se había registrado consumo de alcohol. Según las fuerzas de seguridad, el enfrentamiento comenzó con trompadas y rápidamente se amplió a más adolescentes.

El personal policial logró intervenir para separar a los involucrados, pero otros focos comenzaron a surgir en el predio. Las corridas se extendieron hacia el gimnasio municipal y empezaron a tirarse piedrazos. Una mujer que se encontraba en las inmediaciones sufrió un ataque de epilepsia producto del nerviosismo generado por los incidentes y fue asistida por los guardavidas de la zona.

La policía de la ciudad debió solicitar refuerzos y extendieron su intervención durante aproximadamente una hora. Cuatro menores de Trelew fueron demorados y puestos a disposición del Servicio de Protección de Menores.