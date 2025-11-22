Deportivo LSM, equipo de Messi y Luis Suárez, ascendió a la tercera división de Uruguay

El Deportivo LSM fundado por Suárez y que posteriormente sumó al proyecto al astro argentino consiguió el ascenso a la Primera División Amateur (C).

El Deportivo LSM, un equipo fundado por Luis Suárez que sumó al proyecto al astro argentino Lionel Messi, se coronó en una división amateur de Uruguay y la próxima temporada jugará en la tercera divisional de la Asociación Uruguaya de Futbol.

LSM logró el ascenso a la Primera División Amateur (C) frente al famoso influencer español Ibai Llanos, quien estuvo en la transmisión del partido y festejó con los jugadores dentro del campo del complejo Luis Suárez, donde oficia de local el equipo.

LSM venció 2-1 a Liffa para levantar la Copa y confirmar el ascenso a la C. El Pistolero Suárez, muy involucrado en su proyecto deportivo en Uruguay que incluye una escuela de futbol, participó en la previa de la transmisión del partido y en sus redes sociales republicó la noticia sobre el ascenso de su equipo.

Durante todo el torneo, Suárez estuvo involucrado en el desarrollo del equipo que disputó en este 2025 su primera temporada en torneos AUF. Messi también participó en charlas a distancia con los jugadores del nobel plantel dirigido por Rafael Cánovas.

Suárez y Messi enfrentan una fecha clave en MLS. El domingo, el Inter Miami buscará ante el FC Cincinnati su primer billete a la final de la Conferencia Este de la liga norteamericana.

Si el futuro de la Pulga en el Inter está asegurado, Suárez es toda una incógnita. El delantero uruguayo, de 38 años, podría estar próximo a su retiro dado que aún no acordó su continuidad en el equipo de la Florida.