Video: A Tsunoda se le prendió fuego el Red Bull en una exhibición
Aunque no corre más con la escudería, el japonés es embajador de la marca y participó de un evento en San Francisco, Estados Unidos, y preocupó a todos cuando el auto pasó del humo a las llamas.
22 de Febrero de 2026 21:09
Por Redacción 0223
Un Red Bull de Fórmula 1 usado por el japonés Yuki Tsunoda se prendió fuego este domingo, durante una exhibición llevada a cabo en San Francisco.
En el video que se viralizó en redes sociales, se puede observar al japonés haciendo las famosas “donas”, cuando el monoplaza se frena de golpe y empieza a largar humo que rápidamente se convirtió en fuego.
Pese al susto y los gritos de los presentes, Tsunoda se bajó del Red Bull por sus propios medios y sin ninguna lesión.
