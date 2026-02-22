Video: A Tsunoda se le prendió fuego el Red Bull en una exhibición

Fotón: Tsunoda envuelto en humo, tras el incendio de su auto, como embajador de Red Bull.

Un Red Bull de Fórmula 1 usado por el japonés Yuki Tsunoda se prendió fuego este domingo, durante una exhibición llevada a cabo en San Francisco.

En el video que se viralizó en redes sociales, se puede observar al japonés haciendo las famosas “donas”, cuando el monoplaza se frena de golpe y empieza a largar humo que rápidamente se convirtió en fuego.

Pese al susto y los gritos de los presentes, Tsunoda se bajó del Red Bull por sus propios medios y sin ninguna lesión.

