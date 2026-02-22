En el mejor momento de Aldosivi, Unión se encontró con un rebote y el gol que dejó los tres puntos en casa. (Fotos: Prensa Aldosivi)

Le cuesta mucho pero, además, no liga ni un poco. Porque Aldosivi tenía controlado el partido contra Unión en Santa Fe, no había sufrido más de la cuenta contra un rival que no sabía que hacer con la pelota y, en la desesperación, le dejó espacios que el "tiburón" no pudo aprovechar. Hasta que un intento de centro se desvió y pasó con potencia por encima de Werner, pegó en el palo y salió al medio del área chica donde el olfato goleador de Cristian Tarragona hizo el resto, dejó los tres puntos en el "15 de Abril" y asestó otro golpe para los marplatenses por la sexta fecha del Torneo Apertura.

El primer tiempo fue claro. Unión manejaba la pelota pero carecía de aceleración y precisión en los metros finales. Más atento, Aldosivi buscaba recuperar alto y tratar de llegar rápido al área de Mansilla. Sin embargo, las situaciones escasearon, apenas algún remate lejano de Sosa y no mucho más. Del otro lado, tampoco, porque la posesión se escabullía en pases fallidos en los últimos metros o envíos aéreos fácilmente desactivados por la defensa auriverde.

En la segunda parte no fue muy diferente, pero ahora la falta de profundidad del "tatengue" fue más pronunciada y, con poco, el "tiburón" tuvo lo más claro para abrir el marcador. La más concreta fue con un pelotazo de Rodríguez para Cordero, que aguantó bien con el cuerpo pero definió apenas afuera, increíblemente, a pocos metros del arco. Enseguida, otro bochazo largo le quedó sin ángulo a Arias y no pudo acertar. Apenas pasó eso, en un ataque que no tenía demasiado peligro, otro centro que llegaba desde la derecha se desvió en la marca, cayó como una "bomba" atrás de Werner, pegó en el palo y salió para adentro donde Tarragona aportó su cuota goleadora empujando de cabeza ante la sorprendida mirada de Werner y los defensores.

Farré metió mano y arriesgó, pero a Aldosivi le sigue costando el peso en atauqe. Así y todo, tuvo un cabezazo de Natanael Guzán limpio casi en la puerta del área chica y fue directo al cuerpo del arquero, y un rebote en la medialuna terminó con un remate furibundo que reventó la cabeza de Tarragona, en línea recta al arco, cuando tenía destino de gol. Ni eso salió. Unión no acertó ninguna contra, Aldosivi no tuvo con qué y los tres puntos se quedaron en Santa Fe.

Síntesis

Unión (1): Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Cambios: ST 0' Misael Rodríguez por Fragapane, Braihan Cuello y Diego Díaz por Palacios y Estigarribia, 32' Bruno Pittón por Del Blanco y 38' Augusto Solari por Tarragona.

Aldosivi (0): Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román y Lucas Rodríguez; Esteban Rolón, Federico Gino, Roberto Bochi y Alan Sosa; Nicolás Cordero y Junior Arias. DT: Guillermo Farré.

Cambios: ST 19' Franco Leys por Bochi, 26' Natanael Guzmán y Facundo De La Vega por Rolón y Arias, y 38' Guillermo Enrique y Agustín Palavecino por González y Zalazar.

Goles: ST 22' Tarragona (U)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: "15 de Abril".

